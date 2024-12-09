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Подписан крупнейший контракт в истории спорта

Бейсболист Сото подписал крупнейший контракт в истории спорта на сумму $765 млн

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Jim McIsaac/Getty Images

Доминиканский бейсболист Хуан Сото заключил крупнейший контракт в истории спорта, передает The Playoffs.

Клуб MLB «Нью-Йорк Метс» выплатит доминиканскому бейсболисту $765 млн за 15 лет. Годовая зарплата Сото составит $51 млн. Также в соглашении прописано, что контракт может быть расторгнут после 2029 года. Если «Метс» аннулируют пункт об отказе, то за оставшиеся десять лет Сото будет зарабатывать $55 млн, а общая стоимость контракта превысит $800 млн.

Сделка Сото превосходит предыдущий рекорд, установленный японцем Сехеем Отани, который подписал трудовое соглашение с клубом MLB «Лос-Анджелес Доджерс» на $700 млн. Соглашение японца рассчитано на десять лет.

Сото выступает в главной лиге бейсбола США с 2018 года. В прошлом сезоне он вместе с «Янкис» вышел в Мировую серию, где его клуб уступил «Лос-Анджелес Доджерс».

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