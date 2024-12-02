Российских фигуристов будут допускать до международных юниорских соревнований

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) будет допускать до соревнований российских юниоров, передает «ВсеПроСпорт».

«ISU для себя решили, что будут допускать наших юниоров. Пока не оговорено, когда, где и в каком положении, но решение уже принято. Это первый сигнал к нашему возвращению», — сказала Роднина.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Российская фигуристка рассказала о спаде в женском катании.