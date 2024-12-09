Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НХЛ сняли на видео драку 19-летнего россиянина

В НХЛ сняли на видео драку россиянина Мичкова с канадцем из «Юты»

close
ФХР

19-летний россиянин Матвей Мичков, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» подрался с канадским оппонентом из «Юты» в матче регулярного чемпионата. Видео опубликовано в Telegram-канале «Арсен Версен».

В конце третьего периода Барретт Хэйтон вытолкнул Мичкова с пятачка на борт. В ответ россиянин кинулся в драку с канадским хоккеистом, нанеся тому несколько ударов по лицу. В итоге Мичков получил 2+10 минут штрафа, а «Филадельфия» уступила со счетом 2:4.

19-летний россиянин Матвей Мичков отдал три результативные передачи во втором периоде. После этих баллов в его активе их стало 22. За 24 проведенные игры он забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает десятую строчку. У коллектива 28 очков после 28 встреч. «Юта» идет 11-й на Западе, у них также 28 баллов, но сыграно на одну игру меньше — 27.

В текущем сезоне Мичков набрал 25 очков (11+14) за 26 встреч.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.

Ранее 19-летний россиянин установил уникальное достижение в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами