В НХЛ сняли на видео драку 19-летнего россиянина

19-летний россиянин Матвей Мичков, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» подрался с канадским оппонентом из «Юты» в матче регулярного чемпионата. Видео опубликовано в Telegram-канале «Арсен Версен».

В конце третьего периода Барретт Хэйтон вытолкнул Мичкова с пятачка на борт. В ответ россиянин кинулся в драку с канадским хоккеистом, нанеся тому несколько ударов по лицу. В итоге Мичков получил 2+10 минут штрафа, а «Филадельфия» уступила со счетом 2:4.

19-летний россиянин Матвей Мичков отдал три результативные передачи во втором периоде. После этих баллов в его активе их стало 22. За 24 проведенные игры он забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает десятую строчку. У коллектива 28 очков после 28 встреч. «Юта» идет 11-й на Западе, у них также 28 баллов, но сыграно на одну игру меньше — 27.

В текущем сезоне Мичков набрал 25 очков (11+14) за 26 встреч.

На драфте НХЛ 2023 года россиянин был выбран «Филадельфией» в первом раунде под седьмым номером.

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