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Бывший футболист европейского клуба раскритиковал игру украинца

Экс-игрок «Арсенала» Райт раскритиковал игру украинца Зинченко

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Global Look Press

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт раскритиковал игру украинского защитника команды Александра Зинченко. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир канала The Overlap.

«Не скрою, меня беспокоил наш левый фланг еще до игры. Зинченко пугает меня», — заявил Райт.

Также отмечается, что в момент, когда Зинченко уходил с поля в матче против «Манчестер Юнайтед» (2:0), экс-игрок назвал это «правильным решением для него».

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства. Стоимость Зинченко составила €42 млн. Лидером рейтинга самых дорогих футболистов постсоветского пространства стал грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценивается в €80 млн. Тройку замкнул Александр Головин из «Монако» (30).

Ранее Кевин Де Брейне одним словом описал украинца Зинченко.

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