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Россиянин попал в топ-3 самых дорогих футболистов постсоветского пространства

Головин вошел в топ-3 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

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Panoramic/Global Look Press

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии портала Transfermarkt.

Стоимость российского игрока оценивается в €30 млн. Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 24 матча, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды. Он с 2015 года вызывается в сборную России.

На втором месте расположился украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко. Его стоимость портал оценил в €42 млн.

Лидером рейтинга самых дорогих футболистов постсоветского пространства стал грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его стоимость оценивается в €80 млн.

Также в этом список попали армянский игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (€18 млн, четвертое место), казахский экс-игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов (€6 млн, пятое место), молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук (€5 млн, шестое место) и узбекский игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (€5 млн, седьмое место).

Ранее Павлюченко рассказал, почему перешел из «Тоттенхэма» в «Локомотив», а не в «Ливерпуль».

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