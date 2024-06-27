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Де Брейне одним словом описал украинца Зинченко

Полузащитник сборной Бельгии Де Брейне назвал украинца Зинченко невероятным

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Reuters

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне после матча против сборной Украины в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что у украинской команды есть большое будущее. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игрок заявил, что ему было приятно соперничать на поле с экс-партнером по «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

«Зинченко — невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он за это время проделал большую работу. Он мой близкий друг, я желаю ему всего самого наилучшего. Украина обладает большим талантом, я верю, что они вернутся еще сильнее», — заявил Де Брейне.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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