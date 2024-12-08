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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в результативном матче в АПЛ

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура АПЛ

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Dylan Martinez/Reuters

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби, которое состоялось в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. «Тоттенхэм» первым вышел вперед в этой игре — уже на 5-й минуте отличился Доминик Соланке, а на 12-й минуте Деян Кулусевски. Вскоре «Челси» сумел отыграть один мяч усилиями Джейдона Санчо на 17-й минуте. Во втором тайме гости забили еще три: на 61-й минуте с пенальти отличился Коул Палмер, на 73-й минуте гол забил Энцо Фернандес, а на 84-й также с пенальти дубль оформил Палмер. «Тоттенхэм» сумел лишь сократить разницу в счете — на 90+6-й минуте третий мяч хозяев забил Сон Хын Мин.

В турнирной таблице национального первенства «Челси» поднялся на вторую строчку. В активе подопечных Энцо Марески 31 балл за 15 встреч. «Тоттенхэм» занимает 11-е место, набрав 20 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Брентфордом». Встреча состоится 15 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. «Тоттенхэм» сразится в гостях с »Саутгемптоном», этот матч состоится также 15 декабря в 22:00 мск.

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