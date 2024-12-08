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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 18-го тура РПЛ

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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече забил защитник «Ахмата» Александр Жиров на 50-й минуте.

В турнирной таблице обе команды идут в зоне вылета. «Ахмат» и «Оренбург» занимают две последних строчки: грозненцы идут на 15-м месте, набрав 13 очков за 18 встреч, а у оренбуржцев — восемь баллов также за 18 игр.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Ахмат» сыграет дома с «Рубином», а «Оренбург» сразится в Москве со «Спартаком». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

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