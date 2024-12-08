«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече забил защитник «Ахмата» Александр Жиров на 50-й минуте.

В турнирной таблице обе команды идут в зоне вылета. «Ахмат» и «Оренбург» занимают две последних строчки: грозненцы идут на 15-м месте, набрав 13 очков за 18 встреч, а у оренбуржцев — восемь баллов также за 18 игр.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной 2025 года, «Ахмат» сыграет дома с «Рубином», а «Оренбург» сразится в Москве со «Спартаком». Время начала матчей будет определено позднее, 19-й тур РПЛ стартует 2 марта.

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