Пилота «Ред Булла» лишили победы в квалификации Гран-при Катара «Формулы-1»

Нидерландского пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена лишили первого места после победы в квалификации Гран-при Катара «Формулы-1». Об этом сообщает ТАСС.

Ферстаппен показал результат 1:20,520 cекунды. Второе место пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,055), третье — Ландо Норрис из «Макларена» (+0,252).

После звершения квалификации, Ферстаппена оштрафовали за «неоправданно медленную езду». Когда гонщик возвращался в боксы, его догнал Расселл и чуть не врезался. Таким образом, первую позицию на стартовой решетке займет именно Расселл, Ферстаппен будет стартовать вторым.

Главный заезд на Гран-при Катара пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее пилот «Макларена» выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара «Формулы-1».