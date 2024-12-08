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В «Динамо» призвали к переменам в судейском корпусе

Степашин: департамент судейства должен возглавлять человек, который любит футбол

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Бывший премьер-министр России, член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин считает, что необходимы перемены в департаменте судейства Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит ТАСС.

«Дело не в судействе, а в том, как они его оценивают. Департамент судейства должен возглавлять не судья, а человек, знающий и любящий футбол, но не из корпоративной системы судейства. Это очень важно», — заявил Степашин.

Также он отметил, что ждет не перестановок, а реальных изменений.

Летом 2023 года департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич. С тех пор работа арбитров часто подвергается критике.

Ранее сообщалось, что российским арбитрам увеличат гонорары.

С 1 июля следующего года гонорар главного арбитра за матч станет ₽214 тысяч (было 200), а его ассистента и видеоарбитра — ₽107 тысяч (было 100). Помощники арбитра ВАР будут получать ₽53,5 тысячи (вместо 50).

Ранее российский арбитр рассказал, что вынужден работать курьером из-за маленькой пенсии.

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