Бивол раскрыл, как пережил поражение от Беребиева

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл, как справился с поражением от своего соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира, которое стало для него первым в карьере. Его слова приводит Boxing Social.

«В каждом бою ты допускаешь ошибки, я их вижу и работаю над ними.Конечно, неприятные чувства, когда ты не побеждаешь в бою. Но иногда плохие вещи случаются. Вопрос не в самих событиях, а в том, как мы реагируем на них. От того, как мы принимаем такие вещи, зависит, насколько быстро мы придем в себя», — заявил Бивол.

Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

Ранее российский боксер назвал победителя реванша между Биволом и Бетербиевым.