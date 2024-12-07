Нападающий «Зенита» объяснил сенсационное поражение от «Акрона»

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал поражение от тольяттинского «Акрона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что в клубе очень расстроены результатом, передает «Чемпионат».

«Думаю, как и в матче с «Крыльями», нам не хватило всего понемногу. Не хватило более качественных завершений атак. Мы создали очень много голевых моментов. Дважды забили — дважды голы отменялись», — сказал Гонду.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Акрона».

На десятой минуте матча счет открыл футболист «Акрона» Стефан Лончар. Через 11 минут Андрей Мостовой счет сравнял, но Артем Дзюба перед самым перерывом вновь вывел «Акрон» вперед, установив окончательный счет матча. На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Акрона» Кирилл Данилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 38 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. «Акрон» занимает девятое место, имея в активе 22 балла.

Ранее Артем Дзюба эмоционально отреагировал на гол в ворота «Зенита».