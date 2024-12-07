Армянский гимнаст: без россиян стало легче выигрывать медали

Лидер сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян заявил, что без российских спортсменов стало легче выигрывать медали, передает ТАСС.

«Без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях, но мы сами никак не сможем исправить ситуацию и вернуть ребят обратно на международные старты», — сказал Давтян, отметив, что спорт должен быть в стороне от политики.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, осуждает ли он россиян, выступающих в нейтральном статусе.