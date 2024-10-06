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Автобус «Ростова» попал в ДТП

Автобус с игроками «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком»

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Клубный автобус «Ростова» попал в ДТП. Это случилось в то время, когда команда возвращалась с матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (0:3). Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАДе по пути в Ростов‑на‑Дону. Никто не пострадал, всё в порядке. Уже продолжили путь», — заявили в пресс-службе.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился ямайский нападающий Шамар Николсон, еще один мяч в свои ворота забил Данил Глебов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы «Спартак» вышел на пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Ростов» с 12 баллами сохранил за собой восьмое место.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин не знает, чем будет заниматься сборная России на октябрьском сборе.

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