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Глава РПЛ раскрыл, что было указано в письме, которое он получил от Федорищева

Глава РПЛ Алаев: в своем письме Федорищев затронул агентскую и судейскую темы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Алаев сообщил, что получил письмо от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, передает Sport24.

Мы получили письмо, там много тем затронуто: агентская, судейская. В том числе, идет речь о матчах «Химки» — «Крылья» и «Пари НН» — «Крылья». Они были указаны в письме», — сказал Алаев.

Также Алаев отметил, что пока лично не общался с Федорищевым.

«Я не отвечаю на незнакомые номера. Надеюсь, мы пообщаемся. Главное — довести дело до конца», — добавил он.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее главу судей опросили в МВД по делу о коррупции.

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