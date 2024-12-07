Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Эвертоном» перенесен из-за урагана

Поединок 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Эвертоном» перенесен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов в социальной сети X.

«Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», — указано в сообщении «Эвертона».

Поединок должен был состояться 7 декабря на стадионе «Гудисон Парк» (домашний стадион «Эвертона»), стартовый свисток был запланирован на 15:30 по московскому времени. Игра будет проведена в 2025 году, новая дата матча будет определена позднее.

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«Ливерпуль» — лидер чемпионата Англии. За 14 туров подопечные нидерландского специалиста Арне Слота набрали 35 баллов. Отрыв от второго места, на котором расположился лондонский «Челси», составляет семь очков. «Эвертон» идет на 15-м месте в таблице АПЛ, команда набрала 14 очков.

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