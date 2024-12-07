Российская пловчиха показала ягодицы в стрингах от бикини

Российская пловчиха Анна Егорова, которая получила нейтральный статус, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой фотографией.

В кадре спортсменка позирует в розовом бикини.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступала с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште российская пловчиха на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем Егорова также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль.

В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

20 ноября World Aquatics обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии. Российские атлеты смогут принять участие в чемпионате мира на короткой воде, выступая в нейтральном статусе.

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