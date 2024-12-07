«Вашингтон» без Овечкина победил в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл »Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 3:1 в пользу «столичных». В составе победителей по голу забили Ник Дауд, Коннор Макмайкл и Алексей Протас. Российский нападающий команды Иван Мирошниченко результативными действиями не отметился и очков не набрал. Единственный гол «Торонто» оформил Джон Таварес.

«Вашингтон» — лидер Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В активе команды 38 очков в 26 поединках. «Торонто» на «Востоке» расположился на четвертой позиции, набрав 34 очка в таком же количестве игр.

«Столичные» провели уже восьмой поединок без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который продолжает восстановление после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». За это время «Вашингтон» пять раз выиграл, одержав одну победу в овертайме, а также три раза проиграл (один раз в овертайме).

Ранее представитель Овечкина оценил шансы хоккеиста сыграть в 2024 году.