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«Все по плану»: представитель Овечкина оценил шансы хоккеиста сыграть в 2024 году

Агент Овечкина Чистяков: есть вероятность, что хоккеист еще сыграет в 2024 году

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Jeff Curry-Imagn Images/Reuters

Глеб Чистяков, представитель российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, допустил, что российский хоккеист еще может сыграть в 2024 году. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лед в официальных матчах, назвать не могу. Есть вероятность, что Овечкин еще сыграет в 2024 году», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в «Вашингтоне» оценили состояние Овечкина после травмы.

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