Экс-футболист сборной России: мы не используем золотое время для нашего футбола

Бывший футболист сборной России призвал клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) больше доверять российским игрокам, передает «РБ Спорт».

«В РПЛ по 8-9 иностранцев выходят на поле в основном составе. Мы не используем золотое время для нашего футбола. Мы не разыгрываем места в Лиге чемпионов и еврокубках. Почему в таких условиях не доверять своим футболистам?» — сказал Семшов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее бывший футболист РПЛ рассказал о запрете играть против сборной России.