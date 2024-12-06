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Российский самородок заинтересовал «Манчестер Сити»

Legalbet: «Манчестер Сити» заинтересован в футболисте «Локомотива» Батракове

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Григорий Соколов/РИА Новости

19-летний футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков заинтересовал клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов со ссылкой на свои источники.

Скауты «Манчестер Сити» наблюдают за игрой молодого полузащитника с 2023 года. Батраков особенно впечатлил аналитиков английского клуба в первой половине сезона-2024/25: он записал на свой счет 13 голов и девять результативных передач в 26 матчах.

Скауты «Сити» отмечают, что 23 голевых действия в 26 играх — это отличная статистика для 19-летнего футболиста. В клубе продолжают собирать данные по игроку.

Legalbet утверждает, что руководство «Манчестер Сити» размышляет над тем, чтобы оформить трансфер Батракова в одну из команд футбольного холдинга City Football Group, куда входят такие клубы, как испанская «Жирона» и итальянский «Палермо».

После данного трансфера Батраков сможет перейти в «Сити» на правах аренды.

Контракт воспитанника «Локомотива» с родным клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что играть в России сложнее, чем в Европе.

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