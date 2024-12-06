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Раскрыта причина громких неудач «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Ньямси объяснил усталостью три поражения подряд

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Александр Вильф/РИА Новости

Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси предположил, что последние неудачи команды связаны с накопившейся усталостью. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Думаю, мы все немного устали. Вероятно, причина поражений в этом. Все в команде очень усердно работают, мы проводим много матчей. Но, конечно, это не оправдание нашим результатам», — сказал Ньямси.

«Локомотив» потерпел поражения в трех последних матчах подряд: в Российской премьер-лиге (РПЛ) «железнодорожники» проиграли московскому «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3), а в Кубке России уступили «Динамо» (0:1).

В ходе этой неудачной полосы «Локомотив» вылетел из плей-офф Пути РПЛ Кубка России, а также опустился с третьей строчки на четвертую в таблице РПЛ.

«Нам нужно собраться, проанализировать эти поражения и сделать правильные выводы. Мы должны постараться стать лучше к следующей игре», — сказал Ньямси.

«Локомотив» сыграет в следующем матче на выезде с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ.

Ранее российский футболист рассказал о русофобиии в Европе.

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