Российский футболист рассказал, что сталкивался с русофобией в Европе

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, что сталкивался с русофобией в Европе, передает «Матч ТВ».

«Сталкивался я в Европе с русофобией? Там не все так плохо. Но, как мне показалось, пару раз столкнулся с этим. Могло быть так, что сижу в кафе и меня не обслуживают. Я плохо говорю по-английски, выгляжу по-славянски», — сказал Голенков.

В сезоне-2017/18 Голенков выступал за молодежную команду португальского клуба «Униан Лейрия». В 2021 году он был игроком чешской «Сигмы».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Голенков провел 13 матчей, забив четыре мяча.

Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла. По дополнительным показателям от «Спартака» отстает «Локомотив». «Ростов» занимает седьмое место, набрав 23 очка.

Ранее бывшая российская фигуристка отреагировала на обвинения в русофобии.