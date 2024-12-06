Футболист сборной России о жеребьевке отбора к ЧМ: обидно, что Израиль есть, а нас не допустили

Футболист сборной России Егор Голенков назвал двойными стандартами недопуск национальной команды к жеребьевке отбора на чемпионат мира 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Обидно. Израиль есть на жеребьевке, а нас нет. Двойные стандарты», — сказал Голенков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Станислав Черчесов объяснил важность матчей сборной России со слабыми соперниками.