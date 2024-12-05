Черчесов объяснил важность матчей сборной России со слабыми соперниками

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, зачем национальной команде России проводить игры со слабыми соперниками уровня Брунея. Его слова приводит ТАСС.

«Уровень соперника — это одно, самое главное — организация матча, все, что его окружает — зрители, шоу и так далее. Будь то игра с Сирией или Брунеем, на нее приходят зрители, телевидение показывает. Все идет своим чередом», — заявил Черчесов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо.