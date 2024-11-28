Бывшая российская фигуристка отреагировала на обвинения в русофобии

Фигуристка Евгения Лопарева выступающая за Францию в танцах на льду в паре с Жоффре Бриссо, прокомментировала исчезновение упоминания русских в музыкальном сопровождении своего ритм-танца, отметив, что ей на такое решение намекали судьи, передает Sports.Ru.

«Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути из Таллина в Варшаву. Мы даже не успели это обсудить с монреальской академией», — сказала Лопарева.

Также Лопарева отметила, что на финале Гран-при в Гренобле прозвучит оригинальная композиция.

На турнире в Таллине пара использовала композицию так, что в концовке их проката звучала фраза «oh, those russians» («ох уж эти русские»). Однако уже через четыре дня на соревнованиях в Варшаве текст был изменен. Вместо изначальной фразы звучало «oh, those dancers» («ох уж эти танцоры»).

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