Стал известен единственный кандидат на пост главы Олимпийского комитета России

Министр спорта России Михаил Дегтярев станет единственным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР), об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

Кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР выдвинули 33 члена организации. Других претендентов выдвинуто не было.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев заявил о сближении с МОК в вопросе допуска российских спортсменов.