Тренер Черчесов расказал, заслужил ли Дзюба побить рекорд по голам за сборную России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард Артем Дзюба заслужил побить рекорд Александра Кержакова за национальную команду, передает Sport24.

«Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить», — сказал Черчесов.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Нападающий в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба перед товарищескими матчами с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0) признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

Ранее Олег Романцев объяснил, почему Валерий Карпин отказался от Дзюбы.