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Романцев объяснил, почему Карпин отказался от Дзюбы

Тренер Романцев: если бы Дзюба отвечал требованиям сборной, Карпин бы его вызвал

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев пожелал нападающему тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе напомнить о себе в игровом плане, чтобы заслужить вызов в сборную России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, и сам Дзюба понимает — если бы сегодня он отвечал требованиям сборной, то даже при их непростых отношениях Валерий Карпин не отказался бы от его приглашения. Тем более что Бруней из тех соперников, с которым поправлять бомбардирский счет — плевое дело», — заявил Романцев.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Нападающий в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба перед товарищескими матчами с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0) признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — заявил он.

Ранее российский тренер пошутил о невызове Дзюбы в сборную.

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