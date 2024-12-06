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Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Локомотив»

Казарцев обслужит центральный матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»

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РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание судей на матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральную встречу между «Краснодаром» и «Локомотивом» отработает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

На матч «Спартак» — «Пари НН» назначен Евгений Кукуляк, «Зенит» и «Акрон» рассудит Владимир Москалев. Матч «Динамо» и «Химок» обслужит бригада Павла Шадыханова, а на матче «Факела» и ЦСКА главным арбитром выступит Кирилл Левников.

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла. По дополнительным показателям от «Спартака» отстает «Локомотив».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее была названа причина, по которой «Спартаку» трудно бороться за чемпионство.

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