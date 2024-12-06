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В «Химках» отреагировали на ситуацию с запретом на трансферы

В «Химках» заявили, что клуб в диалоге с игроком, из-за которого наложили запрет

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ФК «Химки»

В подмосковных «Химках» объяснили, из-за чего на клуб был наложен запрет на трансферы. Об этом сообщил «Газете.Ru» пресс-атташе клуба Евгений Дзичковский.

«С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела, международный суд встал на сторону футболиста. Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — заявил Дзичковский.

«Химки» получили наказание из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем. В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что футболист разорвал соглашение с клубом по уважительной причине.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут в зоне стыковых матчей. У коллектива 16 баллов за 17 проведенных встреч и они занимают 13-ю строчку.

Ранее агент Алексея Батракова рассказал об интересе со стороны топ-клубов.

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