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Легендарный бразильский футболист назвал имя будущей звезды

Роналдо: в ближайшем будущем мировой звездой станет Эстевао

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Marco Galvao/SPP/Sipa USA via Reuters

Легендарный бразильский футболист Роналдо заявил, что 17-летний нападающий «Палмейраса» Эстевао станет звездным игроком в ближайшем будущем. Его слова приводит журналист Бен Джейкобс в своих социальных сетях.

«Я бы отметил Эстевао. Это очень талантливый футболист. Он станет звездой. Сначала Эстевао сыграет за «Палмейрас» на клубном чемпионате мира, а со следующего года будет блистать в составе «Челси», — заявил Роналдо.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии по футболу Эстевао принял участие в 30 играх, забив 13 голов и отдав девять результативных передач. За тур до конца первенства «Палмейрас» набрал 73 очка в 37 встречах, на три очка отставая от лидирующего «Ботафого».

Как только футболисту исполнится 18 лет, он станет игроком лондонского «Челси». 19 мая сообщалось о том, что английский клуб согласовал переход Эстевао за €40 млн + €25 млн бонусами.

Ранее стала известна причина неудач Килиана Мбаппе в «Реале».

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