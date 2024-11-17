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Синнер выиграл Итоговый турнир ATP

Синнер обыграл Фрица и выиграл Итоговый турнир ATP

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который прошел в Турине.

В финале он одержал победу над американцем Тейлором Фрицем. Встреча, которая продлилась 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу итальянца. За это время Синнер сделал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-поинта из шести. Фриц подал навылет восемь раз, сделал две двойных ошибки и не реализовал заработанный брейк-поинт.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев покинули турнир на стадии группового этапа. Рублев проиграл все три встречи, а Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минора, но уступил Синнеру и Фрицу.

В группе финалисты сыграли с таким же счетом — 6:4, 6:4.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Медведев заявил, что не чувствует удовольствия от тенниса.

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