Кузнецов рассказал, является ли он каблуком

Хоккеист СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос, является ли он каблуком в отношениях. Об этом он рассказал в подкасте петербургского клуба.

«Да, мы все. Считаю, что женатый мужчина в каком-то виде все равно под каблуком, как и жена. У нас в менталитете это считается под каблуком, у других — это называется уважение.

Ранее он пошутил, что один из лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадец Коннор Макдэвид не потянет уровень СКА.

«Блин, точно, он не потянет этот уровень. Думаю, он с ума сойдет», — сказал он.

Кузнецов перешел в СКА в 2024 году. До этого он 10 лет играл в НХЛ — сначала за «Вашингтон Кэпиталз», а затем за «Каролину Харрикейнз».

В нынешнем сезоне КХЛ Кузнецов провел 28 матчей в составе СКА и записал на свой счет 28 очков — десять заброшенных шайб и 18 результативных передач.

Ранее Макдэвид одним словом описал поражение в финале Кубка Стэнли.