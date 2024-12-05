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Экс-теннисист назвал главную сенсацию этого года

Экс-теннисист Ольховский назвал победу Нарди над Джоковичем сенсацией года

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский назвал победу итальянца Луки Нарди над сербом Новаком Джоковичем главной сенсацией года без учета матчей на турнирах Большого шлема. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Сразу сложно выделить какой-то матч. Было много интересных игр в этом году и тем более неожиданных сенсаций. Наверное, победа Нарди над Джоковичем — главная сенсация сезона, поражение Рублева от Меньшика — на втором месте», — заявил Ольховский.

Джокович, который был на тот момент первой ракеткой мира, уступил 123 номеру рейтинга Нарди со счетом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Рублев уступил представителю Чехии Якубу Меньшику в четвертьфинале турнира ATP 250 в катарской Дохе со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

Ранее Ольховский подвел итог карьере чемпиона US Open.

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