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Пилот «Формулы-1» заявил об угрозах со стороны соперника

Расселл: Ферстаппен сказал, что хочет «впечатать мою чертову голову в стену»

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Clive Rose

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что Макс Ферстаппен из «Ред Булла» угрожал ему перед гонкой Гран-при Катара. Его слова приводит The Athletic.

«Я нахожу всё это довольно ироничным, учитывая, что в субботу вечером он сказал, что намерен специально сделать всё, чтобы врезаться в меня и, цитирую, «впечатать мою чёртову голову в стену», — заявил Расселл.

После завершения квалификации Ферстаппена оштрафовали за «неоправданно медленную езду». Когда гонщик возвращался в боксы, его догнал Расселл и чуть не врезался. Таким образом, первую позицию на стартовой решетке займет именно Расселл, Ферстаппен будет стартовать вторым.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее пилот «Макларена» выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара «Формулы-1».

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