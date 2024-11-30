Пилот «Макларена» выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара «Формулы-1»

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл спринтерскую гонку Гран-при Катара «Формулы-1». Об этом сообщает РИА Новости.

Пиастри показал результат 27:03,010 cекунды за 19 кругов. Второе место занял его партнер по команде Ландо Норрис (+0,136), третье — пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,410).

Ранее Шарль Леклер из Монако выиграл свободную практику.

Главный заезд на Гран-при Катара пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились.