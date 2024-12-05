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Подлившая ртуть шахматистка избежала уголовного дела

Шахматистка Абакарова избежала уголовного дела после попытки отравить соперницу

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Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы

МВД России по городу Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки из Дагестана Амины Абакаровой, которая пыталась отравить свою соперницу на чемпионате республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева.

«По материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — говорится в письме Муртузалиева.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила отравляющее вещество на стол и растерла жидкость шахматной фигурой. Очевидцы сообщают, что Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. При этом пострадавшая спортсменка продолжила выступление и заняла призовое место.

Ранее подлившая ртуть шахматистка заявила, что сделала это из-за личной неприязни к сопернице.

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