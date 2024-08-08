Подлившая ртуть шахматистка заявила, что сделала это из-за личной неприязни к сопернице

Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации г. Махачкалы

Шахматистка Амина Абакарова, подлившая ртуть своей сопернице Умайганат Османовой, заявила, что сделала это из-за личной неприязни. Слова спортсменки приводит «Полдень Дагестана».

«Я говорила ей то, что не говорила никому, а потом она сплетничала про меня с другими и зачем-то обсуждала мою маму. Умайганат ее не знает даже», — заявила Абакарова.

При этом она отметила, что не хотела травить Османову, а только напугать.

«Я сама там играла, играла моя ученица. Зла никакого причинить не хотела, даже в мыслях не было такого», — добавила Абакарова.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила отравляющее вещество на стол и растерла жидкость шахматной фигурой. Очевидцы сообщают, что Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. При этом пострадавшая спортсменка продолжила выступление и заняла призовое место.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила Абакарову.