«Что-то серьезное будет»: экс-футболист о коррупционном скандале в российском футболе

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о коррупционном скандале в российском футболе, заявив, что кто-то понесет наказание, передает Legalbet.

«Дело уже передано в органы. Что-то серьезное будет, кто-то понесет наказание. Интересно, кто и насколько сильное? Думаю, кто-то из бывшего руководства «Крыльев» или приближенных к ним», — сказал Дьяков.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее в «Динамо» сделали заявление из-за коррупционного скандала.