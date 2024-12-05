В МОК отреагировали на приостановку Усмановым руководства Федерацией фехтования

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с понимаем отнесся к решению российского бизнесмена Алишера Усманова приостановить деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению главы МОК, таким способом Усманову удастся защитить FIE.

4 декабря Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE.

30 ноября Усманов был переизбран президентом Международной федерации фехтования. Выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, он получил 26 голосов.

Усманов впервые стал президентом FIE в 2008 году и руководил организацией на протяжении 14 лет. В 2022 году он добровольно приостановил свои полномочия. Временным президентом федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Информация о том, что Усманов вновь выдвинул свою кандидатуру, стало известно в октябре. Его кандидатуру поддержали 103 страны.

Также российский бизнесмен руководил Федерацией фехтования России, пост главы организации он занимал с 2001 по 2009 год. А с 2005 по 2009 год был президентом Европейской федерации фехтования.

Ранее Мария Захарова назвала безумной ложь немецкого журналиста в деле Усманова.