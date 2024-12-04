Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE

Российский миллиардер Алишер Усманов добровольно приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщил представитель Усманова «Газете.Ru».

«После своей безоговорочной победы А. Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил Исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости», — заявил представитель.

30 ноября Усманов был переизбран президентом Международной федерации фехтования. Выборы главы организации прошли в Ташкенте. Усманов получил 120 голосов. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, он получил 26 голосов.

Усманов впервые стал президентом FIE в 2008 году и руководил организацией на протяжении 14 лет. В 2022 году он добровольно приостановил свои полномочия. Временным президентом федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Информация о том, что Усманов вновь выдвинул свою кандидатуру, стало известно в октябре. Его кандидатуру поддержали 103 страны.

Также российский бизнесмен руководил Федерацией фехтования России, пост главы организации он занимал с 2001 по 2009 год. А с 2005 по 2009 год был президентом Европейской федерации фехтования.

На Олимпийских играх — 2024 в фехтовании не принимали участие российские спортсмены. Российские атлеты были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) при выполнении ряда условий, в том числе и соблюдении нейтрального статуса. Всего в Париже выступили 15 человек.

Ранее Мария Захарова назвала безумной ложь немецкого журналиста в деле Усманова.