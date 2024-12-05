Лучший бомбардир РПЛ назвал самых сложных соперников

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о самых сложных соперниках в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.
«Возможно, это ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но я бы сказал, что со всеми командами могут возникнуть сложности», — заявил Угальде.
23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.
1 декабря «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.
Угальде с 14 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.
В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», он занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», имея в активе 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 34 балла.
Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.
Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть на международном турнире.