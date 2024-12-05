Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лучший бомбардир РПЛ назвал самых сложных соперников

Нападающий «Спартака» Угальде назвал самых сложных соперников в РПЛ

close
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о самых сложных соперниках в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

«Возможно, это ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но я бы сказал, что со всеми командами могут возникнуть сложности», — заявил Угальде.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.

Угальде с 14 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», он занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», имея в активе 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 34 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть на международном турнире.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами