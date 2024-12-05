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Иностранный футболист провел три дня в плену после похищения

Защитник эквадорского «Дельфина» Перласа провел три дня в плену после похищения

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Marcelo Endelli/Getty Images

Защитник эквадорского футбольного клуба «Дельфин» Педро Перласа три дня пробыл в плену после похищения. Об этом сообщает El Comercio.

Источник утверждает, что футболист был похищен 1 декабря в городе Эсмеральдес — на Перласу направили оружие, а затем затолкали в тонированную машину с тонированными стеклами. Вместе с футболистом находился его знакомый, которого также похитили. Сообщается, что полиция оперативно приступила к поискам Перласы и его товарища и через три дня они были освобождены.

33-летний футболист выступает за «Дельфин» с июля. Ранее он представлял другие эквадорские клубы: «Кито», «Аукас», «Индепендьенте» и «Барселону» из Гуаякиля. Перласа дважды становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок. Также на его счету три матча за сборную Эквадора.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Станислав Черчесов объяснил важность матчей сборной России со слабыми соперниками.

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