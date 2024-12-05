Иностранный футболист провел три дня в плену после похищения

Защитник эквадорского футбольного клуба «Дельфин» Педро Перласа три дня пробыл в плену после похищения. Об этом сообщает El Comercio.

Источник утверждает, что футболист был похищен 1 декабря в городе Эсмеральдес — на Перласу направили оружие, а затем затолкали в тонированную машину с тонированными стеклами. Вместе с футболистом находился его знакомый, которого также похитили. Сообщается, что полиция оперативно приступила к поискам Перласы и его товарища и через три дня они были освобождены.

33-летний футболист выступает за «Дельфин» с июля. Ранее он представлял другие эквадорские клубы: «Кито», «Аукас», «Индепендьенте» и «Барселону» из Гуаякиля. Перласа дважды становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок. Также на его счету три матча за сборную Эквадора.

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