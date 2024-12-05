«Вопрос только, с каким счетом закончится»: экс-футболист о матче «Спартак» — «Пари НН»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил «Газете.Ru», что столичный «Спартак» обыграет «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, конечно, «Спартак» является фаворитом. В этой игре «Спартак» сделает еще один шаг к лидирующей группе, обыграв «Пари НН». Вопрос только в том, с каким счетом красно-белые одержат победу», — сказал Булыкин.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

Ранее экс-игрок «Спартака» предсказал победителя матча с «Пари НН».