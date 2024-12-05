«Могут быть сюрпризы»: экс-игрок «Спартака» предсказал победителя матча с «Пари НН»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что красно-белые обыграют «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), если будут играть с максимальной самоотдачей.

«Спартак» является явным фаворитом. «Спартак» победит, если будет играть в полную силу. «Пари НН» является хорошей командой, могут быть сюрпризы, если «Спартак» недооценит соперника. «Спартаку» нужно сыграть с максимальной концентрацией и самоотдачей», — сказал Гладилин.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времен.