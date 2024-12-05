Экс-футболист «Спартака» назвал фаворита в матче «Краснодар» — «Локомотив»

Экс-футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что «Краснодар» является небольшим фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».

«Я скажу, что «Локомотив» и «Краснодар» играют неудачно после перерыва на игры сборных. «Краснодар» уступил «Спартаку», «Локомотив» проиграл «Динамо» на Кубок, уступил «Спартаку и «Химкам». Команды будут исправлять положение, предстоит хорошая игра. «Локомотив» и «Краснодар» боролись за первую строчку. В этой ситуации можно небольшое предпочтение отдать «Краснодару», они будут играть дома. Но и «Локомотиву» нужно стараться, чтобы не уйти на зимний перерыв с серией поражений», — сказал Масалитин.

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла. По дополнительным показателям от «Спартака» отстает «Локомотив».

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