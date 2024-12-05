Главный тренер «Пари НН» дисквалифицирован за угрозы и мат в адрес судьи

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц РИА Новости.

Также специалист обязан выплатить 250 тысяч рублей. Он пропустит матч с московским «Спартаком», который состоится 7 декабря.

«Гончаренко хотел войти в судейскую, но судьи не пустили. Главный тренер «Нижнего Новгорода» сказал, что матерных слов не произносил, но это его третье нарушение и это отягчающие обстоятельства. КДК посчитал, что это оскорбительное поведение», — заявил Григорьянц.

После окончания встречи с «Ростовом» Гончаренко сказал арбитру Яну Бобровскому фразу: «Тебе недолго осталось, не волнуйся», после чего был награжден красной карточкой.

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 4:0. В первом тайме отличился Максим Осипенко на 13-й минуте. Во втором гол забил уругваец Родриго Саравия Сальвия на 60-й минуте, Осипенко оформил дубль на 65-й минуте, а Николай Комличенко реализовал пенальти на 72-й минуте. Кроме того, почти весь второй тайм «Пари НН» играл в меньшинстве — был удален уругваец Хуан Боселли на 49-й минуте.

Ранее Гончаренко заявил, что не понимает, за что его хотят дисквалифицировать.