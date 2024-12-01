Главный тренер «Пари НН» высказался о возможной дисквалификации

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко заявил, что не понимает, за что его хотят дискалифицировать. Слова наставника приводит «РБ Спорт».

«Понятно, что на эмоциях многое сказано, сделано. Футбол — это эмоции. Чем‑то я был недоволен. Где‑то помощник судьи мог вежливее общаться с игроком, где‑то я перебираю. Но с моей стороны мата не было. Я не понимаю, к чему цепляются», — заявил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что наставник может быть дисквалифицирован. После окончания встречи с «Ростовом» Гончаренко сказал арбитру Яну Бобровскому фразу: «Тебе недолго осталось, не волнуйся», после чего был награжден красной карточкой. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), специалист может пропустить три матча: со «Спартаком», «Акроном» и «Краснодаром».

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 4:0. В первом тайме отличился Максим Осипенко на 13-й минуте. Во втором гол забил уругваец Родриго Саравия Сальвия на 60-й минуте, Осипенко оформил дубль на 65-й минуте, а Николай Комличенко реализовал пенальти на 72-й минуте. Кроме того, почти весь второй тайм «Пари НН» играл в меньшинстве — был удален уругваец Хуан Боселли на 49-й минуте.

Ранее ЦСКА вырвал ничью в матче с «Рубином» в РПЛ.