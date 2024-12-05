Олимпийская чемпионка призналась, что ее вдохновила трагичная история Елены Мухиной

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что вдохновлялась историей советской гимнастки Елены Мухиной, когда готовилась к съемкам в сериале Кинопоиска «Игры», посвященном летним Олимпийских играм в Москве 1980 года.

Мельниковой предстояло сыграть советскую гимнастку Елену Травнину, которая накануне Игр попала в больницу из-за напряженных тренировок и отказа от отдыха. Это перекликается с историей Елены Мухиной, которая летом 1980 года — перед самой Олимпиадой в Москве — получила травму позвоночника и была вынуждена завершить карьеру. Спортсменка до конца жизни осталась прикована к инвалидному креслу.

«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — призналась Мельникова.

Елена Мухина успела стать абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастке, а также победить на чемпионате Европы и СССР.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что советские гимнастки исполняли «заоблачные, страшные элементы».